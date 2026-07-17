"Сил уже нет!" Жена Усика эмоционально отреагировала на отставку Федерова

Жена бывшего двукратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Катерина выступила в поддержку Михаила Федорова, который накануне был уволен с поста министра обороны Украины. Супруга боксера также восхитилась соотечественниками, которые вышли на протесты против этого решения.

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Об этом Катерина Усика написала на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, украинцы вышли высказаться не в поддержку Федорова, а для того, чтобы продемонстрировать свое неравнодушие к происходящему в стране.

"Я хочу жить, развиваться, любить, растить детей только в Украине. Сегодня люди вышли не только за Михаила, но и, в первую очередь, за себя. Потому что сил уже нет! Я благодарю каждого за позицию, за любовь к своему дому! Главное – не останавливаться! P.S. А у Михаила большое будущее. Главное – не предать доверие людей", – отметила Усик.

Она также раскритиковала депутатов Верховной Рады за уход в отпуск. "Какие каникулы, когда каждый день Рашка терроризирует мирное население?! Федорова нужно вернуть!" – прокомментировала Катерина.

Отметим, что накануне во многих городах Украины прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатуру, которую будет предлагать на пост министра обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, многие звезды украинского шоу-бизнеса вышли на "картонный майдан", чтобы поддержать Михаила Федорова.

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