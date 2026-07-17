Вчерашний день закончился ещё хуже, чем начался, – СБУ потеряла второго эффективного боевого командира за полгода, а боевое крыло оказалось в подчинении у политического.

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В целом итог теперь таков:

1. Минобороны ослаблено: нет министра, утрачена команда профессионалов, разрыв во всех процессах как минимум на несколько месяцев.

2. ВСУ ослаблены: советская школа победила, уже произошла первая отставка очень эффективного старшего офицера.

3. СБУ ослаблена: потеряла боевого командира, политическое крыло взяло верх над боевым.

4. Правительство ослаблено: разрыв в непрерывности сотрудничества с международными партнерами, паралич на полгода в четырёх министерствах из-за реорганизации.

5. Парламент ослаблен: сложил полномочия один из ключевых депутатов большинства (надеюсь, это решение не будет поддержано).

И всего этого можно было избежать. Все это – последствия всего лишь одной ошибки.

Здесь следовало бы написать что-то конструктивное, но пока ничего не приходит в голову. Очевидно, Силы обороны Украины продолжат выполнять боевые задачи, волонтеры продолжат волонтерить, граждане и предприятия продолжат делать пожертвования, жизнь пойдет своим чередом. Как только придет в голову что-то конструктивное, напишу.