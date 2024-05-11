'Сидел в своей комнате'. Ломаченко не пришел на взвешивание перед боем с Камбососом вовремя и оправдался. Видео

Украинский экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) опоздал на взвешивание с Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО). Бывшему абсолютному чемпиону в легком весе пришлось ждать нашего соотечественника.

Когда ведущий поинтересовался настроением у 30-летнего уроженца Перта, тот отказался, что-либо говорить.

"Мне нечего сказать. Я здесь. Я настоящий профессионал", – заявил Камбосос.

Спустя некоторое время Ломаченко все таки приехал на торжественную церемонию, при этом удивившись, что его уже давно ждут. Василий отрицательно ответил на вопрос, не связано ли его опоздание с проблемами со сгонкой лишнего веса перед поединком.

"Сейчас еще рано. Я просто сидел в своей комнате и ждал 10 часов. Проблемы, чтобы уложиться в вес? Нет, это не обо мне", – сказал Ломаченко.

Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе (до 135 фунтов / 61,235 кг) состоится 12 мая в Австралии.

В Украине битву можно будет бесплатно посмотреть страницах Top Rank в Youtube и Facebook. Начало в 5:00 по киевскому времени.

Отметим, что во время финальной пресс-конференции и боксеры устроили настоящую зрительную битву, которая длилась более трех минут.

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