'Шокирующее возвращение': в Британии отреагировали на происходящее с боем Усик – Фьюри

Возвращение россиянина Сергея Ковалева (35-4-1, 29 КО) на ринг спустя два года в андеркарте боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) вызвало серьезный резонанс. Болельщики и эксперты были удивлены таким выбором организаторов шоу 17 февраля в Эр-Рияде.

Видео дня

Популярный британский портал Boxing Social назвал камбэк Ковалева "шокирующим возвращением" и усомнился в том, что тот серьезно отнесется к поединку против шведа Робина Сирвана Сафара (16-0, 12 КО). 40-летний уроженец Копейска, который уже долгое время проживает в США, проведет второй бой в тяжелом весе.

"Поклонники уже начали размышлять о том, насколько серьезно он относится к своему возвращению и сможет ли он претендовать на то, чтобы стать чемпионом мира в двух дивизионах в 2024 году. 31-летний Сафар не входит топ-15 по версии ни одной из четырех санкционирующих организаций, поэтому Ковалев, вероятно, будет надеяться, что этот бой станет толчком для более крупных боев и возможностей в тяжелом весе", – отметили журналисты из Великобритании.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!