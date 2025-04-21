Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского и нарвался на критику украинцев

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на смерть Папы Римского Франциск. Легендарный форвард киевского "Динамо" и итальянского "Милана", комментируя печальную новость, вспомнил свою встречу с понтификом 10 лет назад.

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Об этом Шевченко написал на своей странице в социальной сети Instagram. Выдающийся украинский футболист отметил, что Папа посвятил себя поддержке людям во всем мире, однако многие пользователи интернета негативно отреагировали на эти слова главы УАФ.

"Глубоко расстроен новостью о том, что Папа Франциск отошел в вечность. Всегда буду хранить в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения. Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Спите спокойно", – написал Шевченко.

"У этого мужчины были хорошие отношения с Путином, а вы посвящаете ему посты", "Украину не поддерживал – так себе папа", "Папа с приветом был", "Что?" – написали в ответ нашему соотечественнику.

Напомним, о смерти Папы Римского Франциска стало известно утром понедельника, 21 апреля. Накануне во время своей пасхальной речи понтифик вспомнил об Украине.

OBOZ.UA рассказал, почему мир боялся смерти Папы Франциска, а также собрал интересные факты о понтифике.

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