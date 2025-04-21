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Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского и нарвался на критику украинцев

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского и нарвался на критику украинцев

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на смерть Папы Римского Франциск. Легендарный форвард киевского "Динамо" и итальянского "Милана", комментируя печальную новость, вспомнил свою встречу с понтификом 10 лет назад.

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Об этом Шевченко написал на своей странице в социальной сети Instagram. Выдающийся украинский футболист отметил, что Папа посвятил себя поддержке людям во всем мире, однако многие пользователи интернета негативно отреагировали на эти слова главы УАФ.

Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского и нарвался на критику украинцев
Папа Римский Франциск

"Глубоко расстроен новостью о том, что Папа Франциск отошел в вечность. Всегда буду хранить в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения. Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Спите спокойно", – написал Шевченко.

Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского и нарвался на критику украинцев

"У этого мужчины были хорошие отношения с Путином, а вы посвящаете ему посты", "Украину не поддерживал – так себе папа", "Папа с приветом был", "Что?" – написали в ответ нашему соотечественнику.

Шевченко отреагировал на смерть Папы Римского и нарвался на критику украинцев

Напомним, о смерти Папы Римского Франциска стало известно утром понедельника, 21 апреля. Накануне во время своей пасхальной речи понтифик вспомнил об Украине.

OBOZ.UA рассказал, почему мир боялся смерти Папы Франциска, а также собрал интересные факты о понтифике.

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