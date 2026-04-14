'Я больше не хочу работать'. Алек Болдуин решил выйти на пенсию после трагедии с Галиной Хатчинс

Скандальный актер Алек Болдуин заявил, что серьезно задумывается над завершением карьеры и выходом на пенсию после трагедии на съемочной площадке фильма "Иржа", во время которой погибла украинский оператор Галина Хатчинс. По словам 68-летнего артиста, пережитый опыт кардинально изменил его жизнь и стал причиной желания остаться дома с семьей.

Видео дня

Об этом Болдуин рассказал в подкасте The Hollywood Reporter. Он признался, что после нескольких лет судебных разбирательств и психологического давления больше не испытывает желания работать в индустрии.

"Я был дома с детьми три с половиной года – почти не работал – и только сейчас это меняется. Я собираюсь уехать и заняться кучей дел. Но я был дома и привык к этому, и я больше не хочу выходить из дома. Не хочу. Я больше не хочу работать. Не хочу. Я действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с детьми", – признался актер.

Трагедия произошла в 2021 году во время съемок вестерна "Иржа" в Нью-Мексико, когда реквизитный пистолет, который держал Болдуин, оказался заряженным. В результате выстрела погибла оператор Галина Хатчинс. Инцидент вызвал масштабное расследование и судебный процесс, который длился несколько лет.

Только через 3 года суд снял с Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве, однако актер не скрывает, что пережитое оставило глубокий след в его психическом состоянии. По его словам, в течение длительного времени он почти не работал и большую часть времени проводил дома с семьей.

Болдуин рассказал, что за эти годы привык к такому образу жизни и не хочет возвращаться к активной карьере. Он отметил, что пребывание рядом с женой Иларией и детьми стало для него приоритетом. У супругов семеро общих детей, также актер имеет взрослую дочь Ирландию от предыдущего брака с Ким Бейсингер.

Актер также признал, что переживал тяжелые психологические состояния, в частности апатию и истощение. По его словам, дети видели, как он длительное время находился в подавленном состоянии, а сам он иногда не мог даже двигаться из-за эмоционального истощения.

Более того, Болдуин заявил, что больше возвращаться к травматической для него теме с убийством украинки он не хочет.

Как убийство украинки изменило жизнь Болдуина

Стрельба произошла 21 октября 2021 года на съемочной площадке вестерна "Иржа" в Нью-Мексико. Болдуин репетировал сцену, когда пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, случайно выстрелил. Выстрел смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и травмировал режиссера Джоэла Соузу.

Впоследствии актер утверждал, что не нажимал на курок и не знал, что оружие заряжено боевыми патронами. Впрочем, расследование показало, что пистолет все же был приведен в действие.

После трагедии Болдуин стал центральной фигурой судебного разбирательства. Сначала обвинения в непредумышленном убийстве с него сняли, но в январе 2024 года их восстановили. Сам он настаивал на своей невиновности и доказал это почти через год.

По словам Иларии Болдуин, последствия событий 2021 года дают о себе знать. "Он никогда не будет прежним. За последние несколько лет это чрезвычайно повлияло на его здоровье и психическое здоровье. Вдруг у него начались проблемы с сердцем. Его неоднократно госпитализировали", – рассказала она.

Женщина также вспомнила случай, когда Алек потерял сознание дома. "Я трясла его... Иногда это очень трудно. Но я надеюсь, что мы уже пережили худшее", – добавила Илария.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алек Болдуин впервые рассказал о психических проблемах после непреднамеренного убийства Галины Хатчинс. В течение длительного времени после смертельного инцидента знаменитость испытывал ужасное чувство, а врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое расстройство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!