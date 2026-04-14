Зеленский прибыл с официальным визитом в Норвегию: подписана декларация об оборонном партнерстве. Видео

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Норвегию для проведения ряда важных переговоров. В частности, глава государства встретился с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере. Стороны подписали декларацию об оборонном партнерстве

Об этом президент сообщил в Telegram. Визит начался в столице Норвегии – Осло.

Во время переговоров Зеленского с премьером Норвегии Йонас Гар Стере стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, а также вопросы безопасности в Европе.

Такжезапланирована встреча с кронпринцем Норвегии Хокон и норвежскими парламентариями. Эти контакты имеют целью укрепление политической поддержки Украины на уровне как правительства, так и законодательной власти страны.

"Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира", – написал Зеленский.

Ожидается, что подписание двустороннего документа станет еще одним шагом в развитии стратегического партнерства между Украиной и Норвегией, в частности в сфере безопасности и обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 апреля, Владимир Зеленский с официальным визитом посещал Берлин и встретился с канцлером Фридрихом Мерцем. По итогам визита заключены новые договоренности об оборонном сотрудничестве – всего 10 соглашений в важнейших направлениях.

Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на €4 млрд. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

