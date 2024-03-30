'Шахтер' в Киеве добыл разгромную победу в УПЛ. Видео голов

Донецкий "Шахтер" в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге легко обыграл столичную "Оболонь". Поединок в Киеве завершился со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт уже на 16-й минуте. Марьян Швед прорвался по правому флангу и вырезал идеальную передачу на Данила Сикана. 22-летний форвард сборной Украины на скорости отыграл голкипера и закатил в пустые ворота.

Под конец тайма уже сам Швед записал в свой актив гол. Марьян воспользовался ошибкой центральных защитников и буквально затолкал мяч в ворота.

Марьян Швед установил и окончательный результат, оформив дубль. На последних минутах футболист "Шахтера" легко прорвался по правому флангу, пробив мимо вратаря.

После этой победы подопечные Марино Пушича набирают 46 очков и продолжают лидировать в таблице. 7 апреля "горняков" ожидает поединок против "Руха".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" свою встречу 22-го тура проведет против полтавской "Ворсклы" 31 марта. Уже стало известно какие телеканалы покажут игру.

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