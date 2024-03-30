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"Ворскла" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
789
'Ворскла' – 'Динамо': где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

В воскресенье, 31 марта, киевское "Динамо" проведет свой поединок 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на полтавском стадионе им. Бутовского сыграют с местной "Ворсклой". Начало в 15:30.

Встреча будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Провайдер

Охват

Ссылки

sweet.tv

Вся Украина

https://sweet.tv/

VodafoneTV

Вся Украина

https://tv.vodafone.ua

Киевстар ТВ

Вся Украина

https://tv.kyivstar.ua/ru/

Setanta Sports

Вся Украина

https://app.setantasports.com/

youtv

Вся Украина

https://youtv.ua/

VOLIA

Вся Украина

https://tv.volia.com

OmegaTV

Украина

https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер

Охват

Ссылки

VIASAT

Вся Украина

https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер

Охват

Ссылки

Круг.ТВ

Киев

https://kolo.tv

Корбина

Киев

https://corbina.ua/

IPNet

Киев

https://ipnet.ua

Network.lviv

Львов

https://network.lviv.ua

Ultra

Львов

  

АСТРА

Львов

https://astra.in.ua

KIM

Калуш

https://www.kim.in.ua

Infomir

Одесса

https://www.infomir.com.ua j

Soho

Одесса

  

Wild Park

Николаев, Николаевская обл.

https://wildpark.net

LocalNet

Киев

https://lan.ua

Vinteleport

Винница

http://www.vinnitsa.com

KOMITEX

Львов

https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер

Охват

Ссылки

Шторм ТВ

Кропивницкий

https://www.shtorm.net

CatNet

Подольск

https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/

ГОК

Горишние Плавные

http://trkgok.pl.ua

СВС-ТВ ТК ЧП

Миргород, Пирятин

https://www.svs.pl.ua

Eurolan

Киев

https://eurolan.ua

ТИМ (Прилуки)

Прилуки

https://tim.ua

BRIZ

Одесса

https://www.briz.ua

МАКСНЕТ

Харьков

https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы

Провайдер

Охват

Ссылки

LaLiga+

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://www.laligaplus.laliga.com

OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://onefootball.com/

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

https://watchupl.com

GoNet

Чехия + Евросоюз

https://www.gonet.tv

Setanta Sports

Грузия, Молдова

https://setantasports.com

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"Ворскла" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

В своей истории клубы между собой встречались 63 раза. 46 раз победу праздновало "Динамо". "Ворскла" выиграла 5 матчей.

"Ворскла" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Отметим, что эта игра пройдет со зрителями. Полтавская областная военная администрация разрешила допуск 2800 болельщиков. Билеты продаются в фирменном магазине Fan & Play (Полтава, Майдан Незалежности, 16).

"Ворскла" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Перед этой игрой "Динамо" с 38 очками занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" идет 7-й (29 баллов).

"Ворскла" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

12 марта киевляне добыли тяжелую победу над луганской "Зарей" в матче 21-го тура УПЛ. После потери очков в Ривне в игре с "Вересом" "бело-синие" сумели отстоять преимущество – 2:0.

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