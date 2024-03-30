"Ворскла" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций
В воскресенье, 31 марта, киевское "Динамо" проведет свой поединок 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на полтавском стадионе им. Бутовского сыграют с местной "Ворсклой". Начало в 15:30.
Встреча будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV
Международные OTT платформы
Матч также доступен бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.
В своей истории клубы между собой встречались 63 раза. 46 раз победу праздновало "Динамо". "Ворскла" выиграла 5 матчей.
Отметим, что эта игра пройдет со зрителями. Полтавская областная военная администрация разрешила допуск 2800 болельщиков. Билеты продаются в фирменном магазине Fan & Play (Полтава, Майдан Незалежности, 16).
Перед этой игрой "Динамо" с 38 очками занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" идет 7-й (29 баллов).
12 марта киевляне добыли тяжелую победу над луганской "Зарей" в матче 21-го тура УПЛ. После потери очков в Ривне в игре с "Вересом" "бело-синие" сумели отстоять преимущество – 2:0.
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