Анатолий Васильевич Демьяненко (родился в 1959 году) – легендарный украинский футболист, заслуженный мастер спорта, один из лучших левых защитников в истории советского футбола. Его отличали невероятная работоспособность, универсализм и лидерские качества, благодаря которым он стал ключевой фигурой киевского "Динамо" и сборной СССР.

Визитная карточка

Амплуа: левый защитник

Год рождения: 1959

Клубы: "Днепр", "Динамо" (Киев), "Магдебург" (Германия), "Видзев" (Польша)

Достижения: пятикратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР. Лучший футболист СССР 1985 года

В составе киевского "Динамо" Демьяненко провел 332 матча и забил 28 голов – впечатляющий показатель как для защитника.

Путь к вершине

Футбольный путь Демьяненко начался в "Днепре", где его талант быстро заметили. Переломным моментом стал всесоюзный турнир "Переправа", после которого тренеры киевского "Динамо" пригласили его в команду.

В столичном клубе он быстро адаптировался, закрепился в основном составе и уже в дебютном сезоне вошел в список 33-х лучших футболистов СССР. В дальнейшем он попадал в этот престижный рейтинг регулярно, семь раз – под номером один.

Золотая эпоха в "Динамо"

Пик карьеры Демьяненко пришелся на середину 1980-х годов. Сезон 1985 года стал для него особенным. Анатолий провел все 34 матча чемпионата СССР и забил 8 мячей, став ключевым игроком команды, а также был признан лучшим футболистом страны.

Особенно запомнился финал Кубка СССР 23 июня 1985 года в Москве, где "Динамо" обыграло "Шахтер" (2:1). Победный мяч Демьяненко забил эффектным ударом со штрафного – в "девятку".

Кубок Кубков-1986

2 мая 1986 года в Лионе "Динамо" обыграло мадридский "Атлетико" со счетом 3:0 и выиграло Кубок обладателей кубков.

Демьяненко был лидером обороны и капитаном команды, обеспечив надежность защиты на протяжении всего турнира.

Лидер сборной СССР

На международной арене Демьяненко также был ключевой фигурой. 80 матчей за сборную СССР, 6 забитых голов, капитан команды на протяжении четырех лет. Участник чемпионатов мира 1982, 1986, 1990 гг., финалист Евро-1988. Также он становился чемпионом Европы среди молодежных сборных.

Стиль игры: защитник, который атакует

Демьяненко называли "двужильным" не случайно. Он сочетал в себе мощную физическую подготовку, выносливость, умение подключаться к атакам, надежность в обороне. Его фирменные проходы по левому флангу часто становились началом голевых атак. При этом в защите он действовал уверенно и хладнокровно.

Как отмечал его партнер Сергей Балтача, Демьяненко был игроком, который "везде на поле" – и в атаке, и в обороне.

Завершение карьеры и тренерская работа

После завершения игровой карьеры в "Динамо" Демьяненко выступал за зарубежные клубы в Германии ("Магдебург") и Польше ("Видзев"). В соседней с нами стране он стал бронзовым призером чемпионата.

Позже он перешел на тренерскую работу. Возглавлял ЦСКА Киев, тренировал "Борисфен" (Борисполь), работал в Узбекистане в клубе "Насаф".

С 2005 по 2007 года возглавлял киевское "Динамо", а до этого на протяжении многих лет был ассистентом легендарного Валерия Лобановского. Анатолий Васильевич получил звание заслуженного тренера Украины.

Человек и лидер

Демьяненко всегда отличался не только игровыми качествами, но и человеческими: доброжелательный, ответственный, надежный, верный команде и друзьям. О нем говорили как о человеке, который никогда не подведет – ни на поле, ни в жизни.

Анатолий Демьяненко – это больше, чем выдающийся защитник. Это символ эпохи киевского "Динамо", лидер, который одинаково успешно действовал и в обороне, и в атаке. Его карьера – пример того, как талант, трудолюбие и характер формируют настоящего чемпиона.