Самый успешный фильм года с почти идеальным рейтингом: почему 'Проект 'Аве Мария' с Райаном Гослингом считают лучше 'Интерстеллара'

Научно-фантастический фильм Фила Лорда и Криса Миллера "Проект "Аве Мария" с Райаном Гослингом в главной роли стал пока самой успешной премьерой 2026 года, собрав более 300 миллионов долларов в мировом прокате всего за две недели. Лента возглавила кассовые сборы сразу в нескольких странах и отнюдь не сбавляет обороты. В Украине прокат начался 19 марта.

Картина получила высокие оценки как от зрителей, так и от критиков: 8,4/10 на IMDb и 95% из 100% на Rotten Tomatoes. В сети активно обсуждают, может ли новый хит превзойти культовый "Интерстеллар" (8,7 на IMDb и 73% на Rotten Tomatoes) Кристофера Нолана – и почему часть аудитории уже называет его лучшим.

Кассовый прорыв и стабильный интерес

По данным Comscore, "Проект "Аве Мария" собрал 54,5 миллиона долларов во второй уикенд только в США, продемонстрировав падение лишь на 32% по сравнению с первыми релизными выходами – это один из лучших показателей для нефраншизного релиза со времен "Оппенгеймера". Как отмечают в Variety, общие сборы ленты уже превысили 300 миллионов долларов при бюджете более 150–200 миллионов.

Фильм также уверенно удерживает первое место в международном прокате.

О чем фильм "Проект "Аве Мария"

Сюжет рассказывает о школьном учителе Райланде Грейсе, который просыпается на космическом корабле за световые годы от Земли без памяти. Постепенно он осознает, что единственный выживший в миссии, призванной спасти Солнце от угасания – и, соответственно, все человечество.

Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер сделали ставку не на масштабные битвы, а на личную историю, юмор и взаимодействие героя с инопланетянином Роки. Несмотря на кардинальные различия в физиологии и способах общения, между ними возникает взаимопонимание, которое со временем перерастает в партнерство. Именно это взаимодействие становится эмоциональным ядром фильма.

Финальная часть фильма сосредотачивается на решении, которое должно определить судьбу не только Земли, но и другой цивилизации.

Почему фильм сравнивают с "Интерстелларом"

В соцсетях и на платформе Reddit, популярной среди иностранцев, ленту начали называть "анти-"Интерстелларом". Зрители проводят параллели из-за общей темы космоса и спасения человечества, но подчеркивают другой подход к подаче.

Среди ключевых аргументов в пользу "Проекта "Аве Мария":

более "человечная" история и более глубокое раскрытие персонажей;

более простая и понятная научная составляющая без чрезмерного пафоса;

эмоциональная вовлеченность и последовательный темп;

баланс между драмой, юмором и приключением.

Часть зрителей отмечает, что фильм лучше работает как история о взаимодействии и дружбе, тогда как "Интерстеллар" воспринимается более холодным и перегруженным идеями.

Мнение критиков

Кинокритики также отмечают сильные стороны ленты. В частности, ее хвалят за актерскую игру Райана Гослинга, который фактически держит значительную часть экранного времени на себе, а также за режиссуру и визуальные решения.

"Райан Гослинг просто невероятен в "Проекте "Аве Мария". В фильме также есть несколько потрясающе срежиссированных сцен, от которых перехватывает дыхание. Эмоциональный пик наступает немного раньше, чем ожидаешь. И есть дополнительный финал, который, возможно, не был нужен, но для многих зрителей именно он сделает эту ленту любимой на долгие годы", – утверждал Грегори Элвуд из The Playlist.

Обозреватели обращают внимание, что фильм не пытается быть слишком сложным или "высоким" кино, зато делает ставку на искренность и доступность. Отдельно выделяют саундтрек и эмоциональную составляющую истории.

"Проект "Аве Мария" действительно фантастический: он не пытается быть слишком "умным" или поучительным; он милый, но не приторный, вдохновляющий без пустых клише. Саундтрек Даниэла Пембертона – один из лучших всех времен. По настроению – это анти-"Интерстеллар", который приглашает зрителя просто насладиться путешествием", – резюмировал Тодд Гилкрист из Screen Rant.

Впрочем, некоторые рецензии указывают и на недостатки: предсказуемость отдельных сюжетных ходов, длительность и использование знакомых жанровых фрагментов.

Действительно ли он лучше "Интерстеллара"? Однозначного ответа пока нет. Часть аудитории считает, что "Проект "Аве Мария" превосходит ленту Нолана в эмоциональности и доступности, другие же отмечают, что "Интерстеллар" остается эталоном жанра благодаря масштабу, режиссуре и влиянию на индустрию.

