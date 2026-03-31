Биограф раскрыл, что произошло в последний день жизни принца Филиппа и почему Елизавета II разозлилась на мужа после его смерти

В новой биографической книге Queen Elizabeth II королевский историк Гуго Уикерс раскрыл, каким был последний день жизни принца Филиппа. Супруг Елизаветы II отошел в вечность 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до сотого юбилея, однако, несмотря на плохое самочувствие, нашел в себе силы незаметно сбежать от сиделок и в последний раз пройтись по коридору Виндзорского замка.

На тот момент герцог Эдинбургский уже на протяжении восьми лет страдал неоперабельным раком поджелудочной железы, хотя его диагноз держали в тайне, а официальной причиной смерти назвали "старость". Недуг постепенно ухудшал состояние принца Филиппа и в конце концов привел к трагедии. Соответствующий фрагмент биографии обнародовали на сайте Daily Mail.

Страшный недуг врачи обнаружили у мужа Елизаветы II в 2013 году, однако, несмотря на это, он продолжал выполнять королевские обязанности. Принц Филипп официально отрекся от полномочий только в августе 2017-го, после чего большую часть времени проводил на ферме Вуд-Фарм. Однако состояние здоровья герцога Эдинбургского становилось все хуже, поэтому его перевезли в Виндзор.

Как указано в биографии, в последнюю ночь жизни принц Филипп незаметно ускользнул от медсестер, медленно прошелся по коридору на ходунках, после чего выпил пиво в "Дубовой комнате". На следующее утро он принял ванну, сообщил, что очень плохо себя чувствует, и тихо ушел из жизни.

Елизаветы II не было рядом с мужем на момент трагедии. По данным из биографии, Ее Величеству сообщили о смерти принца Филиппа примерно через 20 минут. Что интересно, узнав об уходе мужа в мир иной, королева была в ярости, ведь он "ушел, не попрощавшись, как часто бывает в жизни".

На тот момент Елизавете II было уже 95 лет, поэтому для того, чтобы не потерять "бразды правления", она не погружалась в траур. Накануне похорон герцога Эдинбургского королева провела несколько официальных встреч и телефонных звонков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывший слуга Чарльза III вспомнил неожиданный танец с Елизаветой II, когда ему было всего 13 лет.

