Украина направила Израилю запрос на экстрадицию Миндича и Цукермана: что известно

Офис генерального прокурора Украины направил в Израиль запрос об экстрадиции фигурантов дела "Мидас" Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом сообщила пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк. По ее словам, ОГП получил ходатайство НАБУ о выдаче Миндича и Цукермана в Украину, однако во время его обработки обнаружили ряд недостатков в документах. После этого материалы доработали.

Специалисты Офиса генерального прокурора совместно с представителями НАБУ обработали и доукомплектовали 24 тома материалов дела. Кроме этого, подготовили текст запроса об экстрадиции и перевели его, чтобы направить израильской стороне.

"После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль", – отметила Гайовская-Ковбасюк.

Новость дополняется...