'Иначе будут другие условия мира': Зеленский сообщил о новом ультиматуме Путина Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом ультиматуме от России по Донбассу, по которому Украине якобы дают два месяца на выход с Востока. По словам главы государства, если Украина не выполнит эти требования, Москва угрожает установить "другие условия мира".

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что цели России понятны - Кремль явно не собирается ограничиваться только Донбассом. Об этом глава государства заявил во вторник, отвечая на вопросы СМИ.

"Сейчас новые сроки, мне сказали, что это два месяца, это последняя информация, что они за два месяца захватят Восток нашего государства, цитируя их, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс, и потом будут другие условия", - сказал он.

Президент отметил, что если их цель ограничивается только Донбассом, то непонятно, почему заговаривают о дальнейших действиях.

Зеленский также сообщил, что в ближайшее время запланированы контакты с американскими коллегами для обсуждения ситуации и потенциальных трехсторонних договоренностей.

Он добавил, что продолжается работа над дипломатическими каналами и координация с другими государствами для реагирования на ультиматум России.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Киев хочет прогресса в переговорах, но "дьявол скрывается в деталях". По его словам, на данный момент страна-агрессор Россия не проявляет никакого желания прекратить войну. В то же время глава государства хочет, чтобы Соединенные Штаты оказывали больше давления на Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!