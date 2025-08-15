Сговор против Украины: легенда мирового хоккея назвал встречу Трампа и Путина поражением демократии

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа за организацию встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Олимпийский чемпион Нагано-98 назвал переговоры, главной темой которых является захватническая война РФ против Украины, поражением демократии.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли сравнил встречу Трампа и Путина с Мюнхенским сговором 1938 года, когда лидеры Франции и Великобритании подписали соглашение с фашистскими Германией и Италией об отторжении у Чехословакии Судетской области.

"Я очень хорошо помню пресс-конференцию Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году и тот огромный позор, который она принесла. Мне никогда не было настолько стыдно за лидера (Трампа) страны, которая является нашим союзником. Пусть никто не удивляется, если на Аляске демократия потерпит еще большее поражение из-за Трампа", – отметил Гашек.

Отметим, что встреча Трампа и Путина в Анкоридже пройдет в пятницу, 15 августа. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию саммита США и России.

Как сообщал OBOZ.UA Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США.

Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

