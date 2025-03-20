'Трудно поверить': легенда спорта осудил Трампа за легализацию преступлений Путина против Украины

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек вновь раскритиковал президента США Дональда Трампа за его отношение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Олимпийский чемпион Нагано-98 возмутился тем, что глава Белого дома всячески пытается оправдать преступления России в отношении Украины.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Комментируя идею Трампа и Путина о проведении товарищеского матча хоккейных сборных двух стран, обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что он станет рекламой агрессии РФ.

"Мне все еще трудно поверить, что нынешний американский президент Дональд Трамп хочет использовать такой прекрасный вид спорта, как хоккей, чтобы оправдать и легализовать самые страшные преступления 21 века! Вместо того, чтобы сделать все вместе со всем демократическим миром для обеспечения того, чтобы величайший преступник нашего времени Путин предстал перед судом за свои ужасные преступления. К сожалению, такова сегодняшняя реальность", – отметил Гашек.

Накануне легенда спорта, который последовательно поддерживает Украину, негативно высказался о телефонном разговоре Трампа и Путина 18 марта.

Не так давно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему выступает против России. Он также назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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