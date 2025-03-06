Сербов наказали за пророссийский шабаш во время матча с друзьями Украины

Сербский баскетбольный клуб "Црвена звезда" был оштрафован руководство Евролиги за поведение болельщиков во время матча с литовским "Жальгирисом". Тогда поединка фанаты белградской команды устроили пророссийский перфоманс и выкрикивали кричалки в поддержку страны-агрессорки.

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Об этом говорится на официальном сайте Евролиги. "Црвену звезду" оштрафовали на 10 тысяч евро за "оскорбительные выкрики в адрес участников матча". Известно, что литовцы последовательно поддерживают украинцев, а сами баскетболисты "Жальгириса" не раз устраивали акции против РФ.

В самом балканском клубе старательно делают вид, что получили наказание за действия, которые не связаны с пророссийским шабашем на арене.

"Штраф полностью оплачен нашим клубом, и он только за оскорбления тренера, одного игрока соперника и судей во время игры. Больше ничего. К акции с российскими песнями и флагами данный штраф никак не относится", – заявил порталу Sport24 пресс-секретарь белградцев Игорь Вуйчин.

Отметим, что фанатская акция не как не помогла баскетболистам "Црвены звезды". "Жальгирис" одержал победу 86:80.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики "Жальгириса", которые пришли поддержать свою команду на поединке 11-го тура Евролиги против греческого "Панатинаикоса", устроили обструкцию мэру Каунаса, обвинив его в связях с Россией.

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