Сербы устроили пророссийский шабаш во время матча и получили мгновенную карму от друзей Украины

Белградская "Црвена звезда" устроила пророссийскую акцию во время матча баскетбольной Евролиги с литовским "Жальгирисом". Фанаты сербской команды развернули на трибунах флаг страны-агрессорки, а организаторы включили на площадке песню в ее честь, попытавшись вывести из себя друзей Украины.

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Еще во время разминки болельщики "Црвены звезды" устроили нелепый перфоманс, когда начали петь песню "Катюша", которую российская пропаганда превратила в один из символов военной агрессии против Украины.

Также поклонники сербов сделали инсталляцию в цветах флага РФ. Кроме того, на арене прозвучала композиция сербской певицы и актрисы Иваны Жигон под названием "Россия".

"Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами, которые длятся веками, а также они показывают ещё более надёжные отношения между фанатами "Црвены звезды" и московского "Спартака". Эта акция была организована исключительно нашими фанатами, это их инициатива", – прокомментировали росСМИ в сербском клубе.

Интересно, что это никак не помогло сербам на площадке. Баскетболисты "Жальгириса" одержали победу 86:80.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики "Жальгириса", которые пришли поддержать свою команду на поединке 11-го тура Евролиги против греческого "Панатинаикоса", устроили обструкцию мэру Каунаса, обвинив его в связях с Россией.

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