В сборной Дании сделали первое заявление об инциденте с Эриксеном в матче с Украиной

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной, рухнув на газон на 65-й минуте встречи. При этом 34-летний полузащитник быстро пришел в себя и смог сам покинуть поле, что говорит о контроле над его здоровьем.

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Об этом в комментарии журналистам рассказал врач датской национальной команды Мортен Боэзен, информирует портал tipsbladet.dk. По его словам, кардиостимулятор, который был поставлен Эриксену после Евро-2020, отработал штатно и позволил избежать критичной ситуации.

"Кристиан чувствует себя хорошо и сам покинул поле. Насколько я вижу, кардиостимулятор работает как положено. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы смогли быстро взять ситуацию под контроль. Сейчас он проходит дальнейшее обследование в больнице, чтобы выяснить причину инцидента. Мы постоянно поддерживаем с ним связь и связь с врачами в больнице. Он попросил меня передать всем, что он в порядке", – сказал медик.

Важно отметить, что это уже не первый инцидент с Эриксеном. Во время чемпионата Европы-2020 он пережил остановку сердце в конце первого тайма матча с Финляндией. После этого датскому футболисту установили кардиостимулятор. Через семь месяцев Кристиан возобновил карьеру.

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