Сборные Украины завоевали два "золота" на ЧМ по баскетболу 3х3 среди глухих

С 1 по 5 сентября в сербском Златиборе проходил чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди глухих спортсменов. Украину на мировом первенстве представляли три команды – две мужские и одна женская. По итогам турнира украинские сборные завоевали два чемпионских титула и заняли пятое место.

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Женская сборная Украины в составе Ксении Афанасьевой, Александры Семенчук, Елены Хороших и Екатерины Черныш уверенно прошла турнирную дистанцию. Украинки начали выступления с побед над Монголией (21:2) и Италией (22:16), а на следующий день одолели Польшу-2 (21:12) и Литву-1 (19:11).

На стадии четвертьфиналов украинская команда победила США (21:10) и Тайвань (21:12), после чего в полуфинале уверенно обыграла Литву – 21:10.

В финальном матче украинкам противостояла Польша-1. Сборная Украины вновь продемонстрировала уверенную игру и одержала победу со счётом 21:14, став чемпионкой мира.

Мужская сборная Украины-1 в составе Виталия Быкова, Евгения Бречко, Максима Михайлова и Андрея Рауса также провела мощный турнир.

Украинцы одержали победы над Венесуэлой (21:15), Тайванем (21:7), Литвой-1 (22:14), Польшей-2 (21:12), Польшей-1 (21:16) и Грецией (21:7). В полуфинале "Украина-1" обыграла Венесуэлу — 21:15.

В финале украинцы встретились с хозяевами чемпионата – Сербией. В напряженной борьбе наша команда одержала победу со счетом 21:17 и завоевала золото чемпионата мира.

Еще одна мужская сборная Украины-2 – Егор Кропивянский, Иван Куликов, Ярослав Стрижак и Мирослав Ткаленко – завершила чемпионат на пятом месте. Команда одержала ряд побед на групповом этапе, в частности над Сербией-2 (21:5) и Грецией (21:9), а в матче за 5-6 место обыграла Словению – 14:10.

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