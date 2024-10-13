Украина – Чехия: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в понедельник, 14 октября, проведет очередной матч нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва в номинально домашней встрече постараются взять реванш у команды Чехии за поражение в первом круге турнира.

Видео дня

Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Чехия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЧЕХИЯ

Прямой эфир покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, где можно будет просмотреть все матчи Лиги наций по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Параллельно показ поединка будет осуществляться на местных телеканалах "Суспильного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). На всех играх будет работать команда комментаторов MEGOGO.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ЧЕХИЯ

Фаворитом игры считается чешская команда с незначительным перевесом. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 2,60.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ЧЕХИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Гильермо Куадра. Помогать ему будут лайнсмены Гуадалупе Поррас и Иньиго Прието. Роль четвертого рефери исполнит Мигель Ортис.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Хосе Луис Мунуэра.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Через этот турнир мы можем попасть на чемпионат мира, поэтому каждая игра важна, но мы должны давать шанс молодым игрокам и игрокам, показывающим себя в украинском и европейских чемпионатах. Сейчас мы вызвали достаточное количество игроков, которые проявляют себя в национальном чемпионате. Любая игра сборной Украины – это праздник и событие для всей страны. Поэтому на игру мы настраиваемся как на победу, и сделаем все для победы.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Забарный, Таловеров, Матвиенко – Буяльский, Шапаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Довбик, Мудрик

Чехия: Коварж – Зима, Гранац, Крейчи, Цоуфал – Соучек, Крал, Ринеш – Провод, Шик, Чванчара

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды выиграли свои поединки 11 октября, что позволило чехам делить первое место в группе с Грузией.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели шести встреч, имея полное равенство – по две победы и две встречи принесли ничью. В сентябре украинцы досадно уступили на выезде 2:3.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины потеряла вратаря перед матчем с Чехией в Лиге наций.

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