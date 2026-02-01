Сборную, в которой оскорбили Украину, настигла карма на чемпионате Европы по футзалу

Сборная Армении по футзалу с позором завершила выступление на чемпионате Европы-2026 унизительным поражением в четвертьфинале от Хорватии. Команда, ранее отметившаяся оскорблениями в адрес Украины, была без шансов обыграна со счётом 0:3.

Матч 1/4 финала Евро-2026, который с 21 января по 7 февраля 2026 года проходит в Латвии, Литве и Словении, состоялся в Каунасе. Хорваты сняли все вопросы о победителе ещё в первом тайме: дубль оформил Матайя, ещё один мяч забил Вукмир, а голкипер Анте Пиплица стал ключевой фигурой встречи, не позволив сопернику отличиться.

Таким образом, сборная Армении выбыла из борьбы за медали, прервав свою девятиматчевую беспроигрышную серию. До этого команда не проигрывала с ноября 2023 года, когда уступила Португалии со счётом 1:7.

Матч с Украиной стал самым скандальным эпизодом турнира для армян. После победы над "сине-жёлтыми" со счётом 2:1 натурализованный российский футзалист сборной Армении Денис Неведров позволил себе публичные оскорбления в адрес украинцев прямо на площадке: "Лохи, Украина! Лохи, н***й!".

УЕФА в итоге ограничился максимально мягким наказанием. Первоначальная дисквалификация на один матч была отменена после апелляции армянской стороны и заменена на условное отстранение с испытательным сроком в один год, при этом ответную апелляцию Украинской ассоциации футбола в Ньоне рассматривать отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футзалу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы. Матч против команды Франции на Xiaomi Arena в Риге завершился в дополнительное время поражением со счетом 4:2.

