Сборной Ирана не дали визы для поездки на ЧМ-2026 в США

Сборная Ирана до сих пор не получила визы для участия в чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В Федерации футбола Ирана заявили, что вопрос остается нерешенным за месяц до начала подготовки команды к турниру.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что представители организации в ближайшие дни проведут встречу с ФИФА для обсуждения ситуации с въездными документами. По его словам, иранская сторона требует гарантий допуска всех игроков и членов тренерского штаба на территорию США.

"Они должны дать нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен. Мы не получили никакой информации от другой стороны о том, кому были выданы визы. Пока не выдано ни одной визы", – заявил Тадж, слова которого приводит IRNA.

Функционер также отметил, что сборная продолжает подготовку к мировому первенству, однако ожидает дальнейших действий со стороны США.

13 мая делегация национальной команды отправилась в Турцию на краткосрочный тренировочный сбор. После его завершения иранцы планируют вылететь в Соединенные Штаты, где состоятся все три матча команды на групповом этапе ЧМ-2026.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что Иран точно примет участие в турнире. Дональд Трамп также говорил, что не видит проблем с выступлением иранской сборной на чемпионате мира.

Об этом он заявил журналистам во время общения в Овальном кабинете, передает RMC Sport. По словам Трампа, вся ответственность в этом вопросе ложится на плечи президента ФИФА Джанни Инфантино, который накануне подтвердил участие иранцев в первенстве планеты.

