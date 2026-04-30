ФИФА приняла официальное решение по 'возвращению' Италии на ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино открыл своё выступление на Конгрессе организации в канадском Ванкувере заявлением о том, что Иран официально примет участие в чемпионате мира-2026. Команда проведёт матчи на территории США, несмотря на напряжённость между странами.

Видео дня

Несмотря на то. что ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли предложил руководству ФИФА заменить сборную Ирана на Италию, такая замена официально не состоится.

По словам Инфантино футбол должен объединять людей, а ответственность за это лежит на всех участниках системы.

"Причина очень простая, дорогие друзья: мы должны объединять. Мы должны сближать людей. Это моя ответственность. Это наша ответственность. Футбол объединяет мир. ФИФА объединяет мир. Вы объединяете мир. Мы объединяем мир", – цитирует чиновника Fox sports.

Ситуация вокруг участия Ирана остаётся сложной. Представителям иранской футбольной федерации на этой неделе отказали во въезде в Канаду.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что, по её информации, иранские официальные лица были не допущены в страну. Это произошло после сообщения иранского агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей исламской революции. В нём утверждалось, что президент федерации Мехди Тадж и ещё двое чиновников не прошли контроль в аэропорту Торонто.

Ранее на этой неделе на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации в Ванкувере вопрос участия Ирана и возможного переноса его матчей в США не поднимался.

Во время переклички на Конгрессе ФИФА, где перечислялись все страны, Иран был отмечен как отсутствующий. У здания Ванкуверского конференц-центра прошла небольшая акция с участием протестующих с иранскими флагами.

Инфантино сохраняет позицию о проведении матчей Ирана в США. Ранее Иран запрашивал перенос игр в Мексику, однако запрос был отклонён.

Чемпионат мира стартует 11 июня, финал запланирован на 19 июля. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике.

Вопрос цен на билеты

Инфантино также кратко затронул жалобы на стоимость билетов на матчи чемпионата мира. Его обращение было адресовано руководителям национальных федераций.

"Мы продали 100% билетов, которые вывели на рынок, это примерно 90% общего объёма. Конечно, мы продолжаем выпускать билеты. Есть дорогие билеты, и есть доступные. Важно, что все доходы возвращаются вам и финансируют футбол во всех странах", – сказал президент ФИФА.

Финансовые вопросы турнира

Ранее ФИФА объявила о дополнительной выплате в размере 100 миллионов долларов сборным-участницам чемпионата мира для компенсации возросших расходов.

Совет ФИФА также увеличил базовые выплаты каждой федерации на 2 миллиона долларов, до минимального уровня в 12,5 миллиона. Общий доход турнира прогнозируется на уровне не менее 11 миллиардов долларов.

Федерации ранее обращались с просьбой увеличить призовые из-за роста затрат. Победитель турнира получит 50 миллионов долларов из общего призового фонда в 655 миллионов.

Для сравнения: Аргентина за победу на чемпионате мира 2022 года получила 42 миллиона долларов, Франция в 2018 году — 38 миллионов. При этом победитель клубного чемпионата мира получил сумму свыше 120 миллионов долларов при общем призовом фонде в 1 миллиард.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!