'Делайте, что хотите. В это трудно поверить': Трамп отреагировал на решение по участию Ирана в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп не будет препятствовать участию сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который примут Америка, Канада и Мексика. Глава Белого дома подчеркнул, что окончательное решение должна принимать Международная федерация футбола (ФИФА).

Видео дня

Об этом он заявил журналистам во время общения в Овальном кабинете, передает RMC Sport. По словам Трампа, вся ответственность в этом вопросе ложится на плечи президента ФИФА Джанни Инфантино, который накануне подтвердил участие иранцев в первенстве планеты.

"Если Джанни Инфантино так сказал, то я не против. Он говорил об этом. Я сказал ему: "Делайте, что хотите. Вы можете допустить их. Но вам не обязательно их допускать. У них, видимо, хорошая команда... Хотя на самом деле, в это трудно поверить. Но я думаю, что мы должны позволить им сыграть", – сказал Трамп.

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли предложил ФИФА заменить сборную Ирана на Италию в составе участников ЧМ-2026. В ответ в правительстве премьер-министра Джорджи Мелони категорически отвергли такую идею.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!