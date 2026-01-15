УкраїнськаУКР
Сборная Украины установила антирекорд на Кубке мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону показала худший результат в эстафетах текущего Кубка мира, финишировав лишь 17-й на 5-м этапе в Рупольдинге. Это выступление стало антирекордом команды в сезоне и стоило ей потери позиций в Кубке наций.

Гонка в Рупольдинге сразу пошла для украинцев по неблагоприятному сценарию. Уже на первом этапе Тарас Лесюк не справился со стрельбой стоя, использовал все дополнительные патроны и передал эстафету лишь 22-м с отставанием более полутора минут. По скорости стрельбы и ходу по дистанции Украина на этом отрезке выглядела одной из слабейших в пелотоне.

На втором этапе Виталий Мандзин попытался рискнуть, но ошибки на лежке не позволили отыграть позиции. Несмотря на чистую стрельбу стоя и неплохой ход по кругу, сборная поднялась лишь к 20-му месту. К этому моменту лидеры гонки постоянно менялись, а плотность результатов позволяла многим командам начинать этап практически "с нуля".

Третий этап также не принес перелома. Богдан Борковский допустил промахи на стрельбе и ушел на заключительный круг 19-м, а эстафету Дмитру Пидручному передал уже 20-м. На фоне борьбы за подиум, где лидеры менялись после каждого рубежа, Украина продолжала терять секунды прежде всего на стрельбище.

Заключительный этап в исполнении Пидручного не позволил исправить ситуацию. Капитан команды снова был вынужден использовать дополнительные патроны на стойке и не смог существенно подняться по дистанции. В итоге Украина финишировала 17-й — это худший результат команды в эстафетах в нынешнем сезоне Кубка мира. Ранее антирекордом было 14-е место в Оберхофе, а лучшим результатом оставалось 7-е место в Хохфильцене.

Отдельно стоит отметить статистику стрельбы. Самой быстрой на огневых рубежах стала сборная Франции, тогда как Украина показала худший результат по скорострельности среди всех участников гонки. В составе команды выступали Тарас Лесюк, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.

Победу в эстафете одержала сборная Франции, вторыми финишировали норвежцы, третье место заняла Германия. Швеция остановилась в шаге от подиума, а Эстония стала пятой. Для Украины же 17-е место обернулось не только антирекордом сезона, но и потерей 10-й позиции в Кубке наций — команда пропустила вперед сразу двух конкурентов.

Уже 16 января в Рупольдинге состоится женский спринт, который продолжит программу пятого этапа Кубка мира.

