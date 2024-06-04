Сборная Украины по футболу с победы стартовала на турнире перед Олимпиадой-2024. Видео
Олимпийская сборная Украины по футболу победила команду Индонезии в 1-м туре международного турнира Tournoi Maurice Revello, который этими днями проходит в Марселе. Поединок завершился со счетом 2:0.
Украинцы с первых минут завладели инициативой, открыв счет уже на 9-й минуте. После затяжной позиционной атаки Драмбаев выдал точную передачу на дальнюю штангу на Геннадия Синчука, где хавбек "Металлиста" не оставил шансов голкиперу.
На 30-й минуте Николай Михайленко воспользовался ошибкой защитников, пробив точно в левую шестерку.
Состав олимпийской сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").
Защитники: Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Александр Мартынюк, Данил Скорко (оба - "Александрия"), Александр Драмбаев ("Осиек" Хорватия), Евгений Павлюк, Илья Крупский (оба - "Ворскла" Полтава), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).
Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба - "Днепр-1" Днепр), Назар Волошин ("Динамо" Киев), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак (все – "Александрия"), Олег Федор ("Движение" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков) ), Владислав Великан ("Колос" Ковалевка).
Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь Киев), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
Напомним, участие в турнире примут 10 сборных, разбитых на две группы. На первом этапе подопечные Руслана Ротаня будут противостоять Индонезии (заменившей Египет), Италии, Панаме и Японии.
Международный турнир среди сборных U-23 Tournoi Maurice Revello
Групповой этап
Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.
Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.
04.06.2024
Италия - Япония (16:00)
Индонезия - Украина (19:00)
06.06.2024
Украина - Италия (16:00)
Индонезия - Панама (19:00)
08.06.2024
Япония - Индонезия (15:00)
Украина - Панама (18:30)
10.06.2024
Украина - Япония (15:30)
Италия - Панама (19:15)
12.06.2024
Япония - Панама (15:30)
Италия - Индонезия (19:15)
Плей-офф
14.06.2024
Матч за 9 место (15:00)
Матч за 7-е место (19:00)
Матч за 5 место (18:00)
16.06.2024
Матч за 3-е место (15:30)
Финал (19:15)
Время начала матчей – киевское.
Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила у оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии, которой оказался Ирак.
Именно с Ираком сборная Украины проведет свой первый исторический матч на Олимпийских играх. Встреча состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00 по киевскому времени.
РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024
24 июля, 20:00. Украина – Ирак
27 июля, 18:00. Украина – Марокко
30 июля, 18:00. Украина – Аргентина.
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