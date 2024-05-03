Сборная Украины по футболу узнала всех соперников на Олимпиаде-2024: определился последний оппонент

Сборная Украины по футболу летом нынешнего года впервые в своей истории сыграет на Олимпийских играх. Под руководством тренера Руслана Ротаня наша команда попала в четверку лучших чемпионата Европы-2023 и квалифицировалась на турнир в Париже.

Накануне определился последний соперник "сине-желтых" на ОИ. В матче за третье место молодежного первенства Азии сборная Ирака со счетом 2:1 обыграла Индонезию, стала бронзовым призером чемпионата и завоевала путевку на Игры, где сыграет в одной группе с украинцами, марокканцами и аргентинцами.

Именно с Ираком сборная Украины проведет свой первый исторический матч на Олимпийских играх. Встреча состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00 по киевскому времени.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина.

Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют с кем-то из представителей квартета А (Франция, США, Новая Зеландия, Индонезия/Гвинея).

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано определился, выступит ли Лионель Месси на Играх в Париже.

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