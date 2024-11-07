Сборная Украины по футболу понесла тяжелую потерю перед матчами Лиги наций

Один из лидеров сборной Украины Виктор Цыганков не поможет команде в ближайших матчах Лиги наций, сообщает "ТаТоТаке". По информации СМИ, 26-летний футболист не сыграет 16 ноября на выезде против Грузии и 19 ноября с Албанией.

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Виктор продолжает лечить надрыв задней поверхности бедра, но сроки восстановления не позволяют хавбеку вернуться в строй к ключевым встречам в турнире.

Крайний МРТ показал, что Цыганкову необходимо еще как минимум неделя, чтобы получить возможность полноценно нагружать ногу в общей группе.

Отметим, что при этом полузащитник попал в список футболистов, которые Сергей Ребров вызвал для подготовки к заключительным матчам Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией.

После четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, имея в активе четыре очка. Лидирует Чехия, которая набрала семь пунктов.

В августе Цыганков провел блестящий домашний матч в чемпионате Испании против "Осасуны". Благодаря действиям нашего соотечественника в 3-м туре жиронцы добились разгромной победы 4:0.

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