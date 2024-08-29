Гол плюс пас! Футболист сборной Украины устроил феерию в Испании и взял 'световой меч'. Видео

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков провел блестящий домашний матч в чемпионате Испании против "Осасуны". Благодаря действиям нашего соотечественника в 3-м туре жиронцы добились разгромной победы 4:0.

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На 34-й минуте 26-лелтний футболист сборной Украины вырезал идеальную передачу, которую точно замкнул Браян Хиль.

В начале второго тайма Цыганков уже сам отметился забитым голом. Виктор воспользовался ошибкой защитников, одним касанием обработал мяча, а вторым обыграл голкипера.

После этого он схватил игрушку, имитирующую световой меч из саги "Звездные войны", и побежал праздновать к фанатам.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая Виктор Цыганков отметился результативными действиями в матче 35-го тура чемпионата Испании. Украинец сделал в буквальном смысле радиоуправляемый навес точно на Эрика Гарсию, который головой переправил мяч в сетку.

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