Сборная Украины по футболу готовится получить сенсационное усиление иностранным форвардом

Шотландский нападающий Робби Юр находится в процессе получения украинского гражданства и может получить право выступать за сборную Украины уже в ближайшее время. Как ожидается, 21-летний футболист сможет быть рассмотрен для участия в мартовских матчах квалификации чемпионата мира.

По информации журналиста talkSPORT Бена Джейкобса, интерес к игроку проявляет украинский клуб "Полесье" из Житомира. Шведский "Сириус", за который выступает Юр, уже отклонил предложение в размере 1,5 млн евро, однако украинская сторона готовится улучшить оферту до 2,5 млн евро. Кроме того, в борьбу за форварда включился австрийский "Ред Булл Зальцбург".

Отмечается, что дедушка Робби Юра является гражданином Украины, что позволяет футболисту претендовать на получение украинского паспорта. В случае завершения процедуры игрок сможет быть заигран за национальную сборную Украины.

Робби Юр родился 24 февраля 2004 года в Глазго, Шотландия. Высота игрока — 1,89 м. Он начал карьеру в академии "Рейнджерс" и дебютировал за основной состав клуба в августе 2022 года, сразу отметившись голом в матче Кубка лиги.

В 2023 году Юр перешёл в бельгийский "Андерлехт", где играл за резервную команду RSCA Futures, а в марте 2025 года подписал контракт с шведским клубом "Сириус", выступающим в Аллсвенскан, сроком до конца 2029 года.

На международной арене Юр представлял Шотландию, сыграв пять матчей за сборную до 19 лет и забив два гола. Также вызывался в сборную Шотландии U-21, но за нее пока не дебютировал.

