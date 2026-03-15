Сборная Украина в полном составе объявила бойкот на Паралимпиаде-2026 и отказалась участвовать в официальной церемонии закрытия

Сборная Украины решила не участвовать в церемонии закрытия Паралимпийских игр-2026, сообщает "Суспильне.Спорт", со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Украины. Причиной стало присутствие на мероприятии делегаций России и Беларуси, допущенных к соревнованиям под собственными флагами.

На старте Игр украинская команда также в полном составе проигнорировала церемонию открытия из-за присутствия представителей России и Беларуси. Помимо Украины, на торжества тогда не пришли делегации еще 15 государств.

Накануне заключительного соревновательного дня паралимпиец Григорий Вовчинский в комментарии для "Суспільне Спорт" сообщил: решение о возможном бойкоте церемонии закрытия должно было приниматься на общем собрании команды.

По его словам, позиция украинских спортсменов "на 100% понятна", поскольку они не принимают участие стран, которые продолжают войну против Украины, и он лично "не хочет соревноваться, чтобы рядом были спортсмены из стран-убийц".

На Паралимпийских играх-2026 сборная Украины завоевала 17 наград, среди которых три "золото". В медальном зачете команда занимает седьмое место.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный паралимпийский комитет (МПК) использовал флаг Украины церемонии открытия Игр-2026 в Милане, несмотря на запрет со стороны "сине-желтых".

Отметим, что во время торжественного парада открытия на ПИ-2026 зрители освистали делегацию России, которая прошла по арене со своим национальным флагом.

