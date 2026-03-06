Украина и еще 26 стран не выйдут на церемонию открытия Паралимпиады-2026

Половина стран-участниц Паралимпийских игр 2026 года в Милане не выйдут на парад атлетов во время церемонии открытия турнира, которое состоится 6 марта в Вероне. При этом семь сборных, включая Украину, будут бойкотировать шоу из-за допуска к соревнованиям россиян и беларусов с их национальной символикой.

Об этом говорится на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК). При это в организации цинично назвали позицию "сине-желтых", Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии и Финляндии, которые не отправили на церемонию своих делегаций, политическим шагом.

Кроме того, 20 страна не будет участвовать в параде из-за того, что уже утром 7 февраля спортсмены начнут борьбу за медали. Это представители Андорры, Армении, Бельгии, Бразилии, Канады, Чили, Германии, Великобритании, Исландии, Мексики, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Франции.

Кроме того, иранцы снялись с Паралимпиады из-за ситуации в стране. Напомним, украинцам запретили использовать на парадной форме изображение карты страны в признанных границах. МПК назвал экипировку политической.

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

