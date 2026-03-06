МПК наплевал на Украину, которая запретила использовать свой флаг на открытии Паралимпиады-2026. Фотофакт

Международный паралимпийский комитет (МПК) использовал флаг Украины церемонии открытия Игр-2026 в Милане, несмотря на запрет со стороны "сине-желтых". Представители нашей страны, как и сообщалось, бойкотировали шоу из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой.

На парад атлетов во время церемонии открытия Паралимпиады вышли лишь половина стран-участниц. Украина, Чехия, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва отказались выходить на стадион, демонстрируя свое отношение к решению МПК снять санкции со страны-агрессорки.

В МПК решили не обращать внимание на требование Национального паралимпийского комитета Украины не использовать флаг страны на церемонии. С сине-желтым стягом на арене в Вероне вышли волонтеры.

"НПК Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и НПК Украины бойкотирует церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требует не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026!" – писали в нашем комитете накануне старта Игр.

Отметим, что буквально в день открытия Паралимпиады президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что российские участники преступной войны в Украине смогут принимать участие в Играх. "Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя", – сказал функционер.

До этого МПК запретили украинцам использовать парадную форму с изображением карты страны с аннексированным Крымом.

