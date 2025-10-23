Сборная России объявила бойкот ЧЕ по плаванию, на который ее даже не пустили

Сборная России по плаванию не выступит на чемпионате Европы на короткой воде, который с 2 по 7 декабря пройдет в польском Люблине. Страна-хозяйка соревнований отказалась выдавать визы на въезд представителям РФ, однако те в ответ заявили о том, что они сами решили не участвовать в турнире.

Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" сообщил президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. По его словам, команда в полном составе приняла решение бойкотировать континентальное первенство "по политическим причинам".

"В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем", – сказал Мазепин.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова со словами "мы прошли войну" отметилась припадком гнева после новых запретов, которые Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) наложила на Россию на ЧМ-2025.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Вероника Степанова отказалась выступать на ОИ-2026 ради диктатора Владимира Путина.

