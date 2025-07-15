"Беспредел. Нужно писать, что мы прошли войну": в России закатили истерику из-за запретов на ЧМ по водным видам спорта
Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметилась припадком гнева после новых запретов, которые Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) наложила на Россию на ЧМ-2025. Представительница РФ назвала беспределом любые санкции и потребовала "отправить официальное письмо" в организацию.
Об этом Тарасова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка также выдала пропагандистский бред о том, что россиян якобы ни за что наказывают отстранением от международных турниров или допуском к ним на особых условиях.
"Это вообще беспредел. Пора действовать, реагировать, нужно в World Aquatics отправить официальное письмо за подписью наших олимпийских чемпионов разных лет. Нужно написать, что мы любим свою страну, своих родителей, которые прошли войну с фашистской Германией, и теперь такой ужас творят с нашими спортсменами ни за что и ни про что. Все хвалили водные виды спорта, что они допустили россиян, а видите, как они поступают с нами. Нам нужно бороться за себя", – сказала Тарасова.
Известно, что World Aquatics запретила российским спортсменам использовать в социальных сетях национальную символику во время чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Также федерации РФ нельзя публиковать результаты турнира. Это вызвало приступ ярости у бывшего хоккеиста и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.
Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова пожаловалась, что от россиян требуют забыть о своей стране условиями допуска к международным турнирам.
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