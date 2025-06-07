Сборная России из-за футболиста, которого выгоняют ради украинца, опозорилась с 43-й командой мира. Видео

Голкипер сборной России Матвей Сафонов привез гол в свои ворота в товарищеском матче против команды Нигерии, занимающей 43-е место в рейтинге ФИФА. Встреча в Москве на "Лужниках" завершилась со счетом 1:1.

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На 71-й минуте в простой ситуации Сафонов ошибся, отдав пас нигерийскому игроку. Толу Арокодаре смог воспользоваться ситуаций и реализовал выход один на один.

После матча главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен тем, что его голкипер допустил промах во втором тайме. Карпин отметил, что никто не атаковал Сафонова в тот момент, а полузащитник Даниил Глебов вообще не ожидал паса.

При этом тренер признал, что ошибка серьёзная, но такие ситуации случаются. Он добавил, что в первом тайме Сафонов выручил команду, но подчеркнул: спасения — это прямая обязанность вратаря. На вопрос о возможной причине ошибки Карпин с иронией заметил, что в ПСЖ, где сейчас играет россиянин, такие моменты не отрабатывают.

3 июня появилась информация, что Сафонов может покинуть "Пари Сен-Жермен" уже в ближайшее время. Руководство клуба готово расстаться с голкипером, чтобы упростить переход защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Недавно Сафонов получил удар в глаз во время празднования исторической победы клуба в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые в своей истории завоевал главный европейский трофей, и россиянин поплатился за излишние эмоции.

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