Самый выдающийся двойной нокдаун в истории ММА собрал 1.4 млн просмотров за сутки. Видео

В интернете завирусилось видео необычного эпизода из боя промоушена PFL (Профессиональная лига бойцов), который состоялся еще два года назад. Ролик с курьезным моментом, который пользователи окрестили "самым выдающимся двойным нокдауном в истории", обрел вторую жизнь 2 сентября 2026-го и менее чем за сутки собрал 1,4 млн.

Видео дня

Поединок в тяжелом весе между американцем Тимом Джонсоном и бразильцем Данило Маркесом состоялся 13 июня 2024 года. В одном из эпизодов бойцы одновременно оказались на настиле после взаимного обмена ударами.

Джонсон нанес Маркесу левый хук в челюсть, после чего бразилец начал падать. В тот же момент Маркес пробил фронт-кик, который пришелся Джонсону в пах. В результате оба спортсмена одновременно рухнули на канвас.

Маркес на мгновение поднял руки, решив, что отправил соперника в нокаут. Рефери остановил поединок и предоставил Джонсону время для восстановления после запрещенного удара.

Американец смог продолжить бой. После возобновления поединка Джонсон снова потряс Маркеса, отправил его на настил и добил ударами, одержав победу техническим нокаутом на отметке 3:14 первого раунда.

Победа принесла Джонсону шесть очков и позволила ему выйти в плей-офф сезона PFL.

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