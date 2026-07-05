Самый трогательный момент ЧМ-2026 по футболу попал на видео, собрав сотни тысяч просмотров в сети

Сборная Кабо-Верде по футболу завершила выступление на чемпионате мира после драматичного поражения от Аргентины в 1/16 финала. Сразу после финального свистка внимание болельщиков привлек эпизод с ветераном команды Нуну да Коштой, которого на поле утешили жена и маленький сын.

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Матч в Майами стал одним из самых ярких на стадии плей-офф. Аргентина дважды выходила вперед по ходу встречи, однако дебютанты мундиаля оба раза находили ответ. Основное время завершилось со счетом 2:2, а судьба путевки в следующий раунд решилась в овертайме.

На 111-й минуте после углового, который исполнил Лионель Месси, мяч после рикошета от защитника Кабо-Верде Динея Боржеша оказался в воротах африканской команды. Автогол принес действующим чемпионам мира победу со счетом 3:2.

После окончания встречи 35-летний нападающий Нуну да Кошта не смог сдержать эмоций и подошел к трибунам, на которых были его жена Марго и сын Льюис.

Мальчик обнял отца и стал утешать его, в то время как игрок рыдал, уткнувшись в свою футболку сборной.

Кадры попали в телетрансляцию и быстро распространились в социальных сетях, собрав сотни тысяч просмотров.

Да Кошта считается одним из лидеров нынешнего поколения сборной Кабо-Верде. Уроженец города Прая дебютировал за национальную команду в 2016 году и отметился голом уже в первом матче. За клубную карьеру он выступал за "Страсбур", "Ноттингем Форест", "Осер", "Касымпаша" и ряд других команд, а сейчас играет за "Истанбул Башакшехир".

На чемпионате мира Кабо-Верде стало одним из главных открытий турнира. Команда не проиграла ни одного матча на групповом этапе, сыграв вничью с Испанией, Саудовской Аравией и Уругваем, после чего вышла в плей-офф со второго места.

Как сообщал OBOZ.UA, после обязательного флеш-интервью в микст-зоне футболисты Кабо-Верде выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с капитаном аргентинцев Лионелем Месси.

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