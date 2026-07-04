ЧМ-2026. Кабо-Верде в 1/16 финала забила два гола Аргентине, едва не опозорив Месси и Ко. Видео

Действующий чемпион мира сборная Аргентины с огромным трудом пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Команда Лионеля Скалони лишь в дополнительное время сломила сопротивление Кабо-Верде (3:2), которая дважды по ходу встречи сравнивала счет и была близка к одной из самых громких сенсаций в истории турнира.

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Матч 1/16 финала состоялся на стадионе в Майами и стал сотой игрой Скалони во главе аргентинской национальной команды. Несмотря на статус явного фаворита, Аргентина столкнулась с серьезными проблемами против сборной Кабо-Верде, занимающей 64-е место в рейтинге ФИФА.

Первый гол был забит на 29-й минуте. Лисандро Мартинес выполнил длинную передачу из глубины поля, а Лионель Месси одним касанием обработал мяч и точным ударом отправил его под перекладину. Этот мяч стал для капитана аргентинцев 20-м на чемпионатах мира.

После перерыва африканская команда прибавила в активности. На 59-й минуте Райан Мендеш прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, где Дерой Дуарте принял мяч и вторым касанием переиграл Эмилиано Мартинеса, восстановив равновесие.

В оставшееся время основного времени аргентинцы владели инициативой и создали несколько опасных моментов, однако голкипер Кабо-Верде Возинья неоднократно выручал свою команду. Победитель встречи определялся в овертайме.

На 92-й минуте Лисандро Мартинес после розыгрыша углового вновь вывел Аргентину вперед. Казалось, фаворит избежал проблем, однако Кабо-Верде ответила еще одним точным ударом. На 103-й минуте Сидни Лопес Кабрал нанес эффектный удар в дальний верхний угол ворот и сделал счет 2:2.

Развязка наступила на 111-й минуте. После подачи Месси с углового Кристиан Ромеро пробил головой, а мяч после рикошета от защитника Динея Борхеса оказался в сетке. В протоколе ФИФА этот эпизод был записан как автогол игрока Кабо-Верде.

В концовке африканская сборная организовала еще один опасный момент, однако Эмилиано Мартинес сумел спасти аргентинцев и сохранить победный результат. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Скалони.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Египта. Матч состоится 7 июля в Атланте.

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