То, что сделали футболисты Кабо-Верде с Месси после матча ЧМ-2026, попало на видео и собрало 5 млн просмотров за сутки

Сборная Аргентины по футболу с большим трудом пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, обыграв Кабо-Верде со счетом 3:2 в дополнительное время. После обязательного флеш-интервью в микст-зоне футболисты Кабо-Верде выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с капитаном аргентинцев.

Видео дня

Игроки терпеливо ждали окончания общения Месси с журналистами, а затем по очереди подходили к нему за совместными снимками и автографами. Видео этого эпизода быстро распространилось в социальных сетях и менее чем за сутки собрало около пяти миллионов просмотров.

На кадрах видно, как футболисты Кабо-Верде окружают аргентинскую звезду и делают памятные фотографии после завершения встречи.

На другом видео журналист обратил внимание Месси на то, что футболисты, которые доставили ему немало проблем на поле, теперь просят автографы и фотографии. В ответ аргентинец с улыбкой сказал: "Они просили и мою футболку тоже. Но когда мы были на поле, они били меня".

Сам матч стал одним из самых напряженных на стадии 1/16 финала. Месси открыл счет на 29-й минуте, однако дебютанты мирового первенства дважды восстанавливали равновесие благодаря голам Дероя Дуарте и Сидни Кабрала. Победу действующим чемпионам мира на 111-й минуте принес автогол Дини Боржеса.

Для 39-летнего Месси этот мяч стал седьмым на нынешнем турнире и двадцатым на чемпионатах мира за карьеру. После победы Аргентина вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Египта.

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