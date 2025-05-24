'Самая смертоносная в боксе'. Белью назвал 'разрушительную проблему' для Усика в реванше с Дюбуа

Бывший чемпион мира Тони Белью выразил опасения по поводу реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, назвав правую руку британца главной угрозой для украинца. По мнению Белью, именно этот удар может стать ключевым в поединке.

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"Правая Даниєля Дюбуа, пожалуй, самая смертоносная в боксе. Разрушительная. Возможно, мы увидим это в июле на стадионе "Уэмбли". Да, это по-настоящему разрушительный удар. Если он попадёт — это конец. Но, на мой взгляд, ему нужно больше верить в себя", — заявил Белью в интервью Youtube-каналу Fightlens. Он отметил, что в бою против Джарелла Миллера британец продемонстрировал характер и способность преодолевать трудности, чего не хватало ему ранее.

При этом Белью напомнил, что Усик уже побеждал Дюбуа и подчеркнул: разговоры об ударах ниже пояса не имеют под собой оснований. "Я не хочу слушать весь этот бред про "ниже пояса". Если ты попал в защиту — значит, это низкий удар. Я дрался с Усиком, и скажу точно: он честен, и пояс у него всегда на месте", — добавил бывший боксёр.

Также Белью считает, что с Александром британцу предстоит совсем иной уровень испытания. "С Миллером он справился, но Усик — это совершенно другой класс. Он уже был в ринге с ним, и мы все помним, чем это закончилось", — резюмировал эксперт.

На фоне подготовки ко второму бою 19 июля между Усиком и Дюбуа интерес к реваншу только растёт. Искусственный интеллект уже предсказал исход поединка, указав точный раунд и слабые места украинского чемпиона. Букмекеры также пересмотрели свои котировки — на бой начали делать ставку иначе.

Дуэль взглядов, прошедшая на стадионе "Уэмбли", завершилась провокацией: Дюбуа толкнул Усика, но украинец сдержанно отреагировал. А накануне пресс-конференции Александр удивил всех неожиданным поступком, который остался в центре внимания СМИ.

Напомним, в августе 2023 года Усик победил британца техническим нокаутом в девятом раунде. Однако пятый раунд вызвал споры: Дюбуа ударил Усика в живот, и тот оказался на канвасе. Судья признал удар ниже пояса, что вызвало недовольство команды британца. Промоутер Фрэнк Уоррен даже подал апелляцию, но она была отклонена. При этом статистика боя чётко показала полное преимущество Усика.

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