Самая красивая легкоатлетка Украины произвела фурор в Италии

Легкоатлетка Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, уверенно подтвердила свой статус одной из сильнейших прыгуней Европы. На турнире Континентального тура World Athletics "бронзового" уровня в итальянской Брешии 27-летняя уроженка Бахмута заняла второе место в прыжках в высоту, уступив только чемпионке мира Элеонор Паттерсон из Австралии.

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Левченко провела почти идеальный турнир — она безошибочно преодолела первые пять высот: 1.80, 1.84, 1.88, 1.91 и 1.94 м, что позволило ей досрочно гарантировать себе место в тройке призёров. Ключевой стала планка на отметке 1.97 м.

Паттерсон взяла её с первой попытки, Левченко — только с третьей. Ни одна из спортсменок не справилась с высотой 2.00 м, и победительница определялась по числу неудачных попыток.

В той же дисциплине выступала ещё одна украинка — Екатерина Табашник, но завершила соревнования досрочно, преодолев лишь стартовую высоту 1.76 м.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня Левченко стала второй на этапе Континентальной лиги, который состоялся в чешском Брно, показав при этом лучший результат сезона.

За несколько дней до этого Юлия Левченко выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

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