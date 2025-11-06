'С Мадридом конкурируем'. В России подали заявку на проведение чемпионата мира и были высмеяны в сети

Россия намерена принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 году, заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Чиновник сообщил, что страна подала официальную заявку на проведение турнира.

"У нас есть возможность побороться в 2031 году за проведение чемпионата мира в России, но мы будем конкурировать с таким городом, как Мадрид. Предложение международной федерации направлено", — сказал Мазепин в интервью ТАСС.

Напомним, чемпионаты мира 2027 и 2029 годов пройдут в Будапеште и Пекине соответственно.

Подавляющее большинство российских болельщиков высмеяли такую инициативу своих чиновников. Юзеры сошлись во мнении, что шансов на одобрение российской заявки практически нет, а сама идея с ЧМ выглядит не иначе как очередная попытка напомнить о себе на фоне международной изоляции.

В соцсетях россияне мгновенно высмеяли новую "глобальную инициативу". Один пользователь саркастически заметил: "Город Волгодонск подал заявку на проведение Чемпионата мира по зимнему закаливанию без горячей воды!" Другой добавил, что идея, похоже, нужна лишь для показухи: "Надо же имитировать бурную деятельность, мол, какая изоляция — у нас тут заявки на все ЧМ поданы, с Мадридом конкурируем".

Некоторые вспомнили предыдущие спортивные эксперименты: "В Казань, однозначно, снова в Казань. И чтобы стадион "Рубина" снова перестроили в бассейн, а потом обратно, но уже с двумя заменами газона. Родина помнит этот успех организаторов!"

Другие отреагировали не менее едко: "Это они чисто по приколу что ли, или федерации надо как-то изображать бурную деятельность для отчётности?", — написал один из комментаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 ноября стало известно, что российские спортсмены получили возможность вернуться на международную арену в водных командных дисциплинах: речь идет о нейтральном участии при строгих условиях. Это первый случай допуска России к мировым стартам в командных видах спорта после начала полномасштабной войны.

