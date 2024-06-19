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Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024

Футболисты сборной Украины провели серьезный разговор в раздевалке после разгромного поражения от Румынии в стартовом матче чемпионата Европы 2024 года в Германии. Игроки "сине-желтых" призвали друг друга проанализировать свои ошибки, а также пересмотреть отношение к игре.

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Об этом сами спортсмены рассказали в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ) "Взбірна". По словам основного правого защитника "сине-желтых" Ефима Конопли, капитан команды Тарас Степаненко произнес мотивирующую речь партнерам.

Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024

"Говорил капитан. Мы договорились, что независимо от результата и качества игры в следующих играх, все должны стараться биться друг за друга. И самое главное – чтобы не повторилось то, что было с Румынией", – сказал Конопля.

Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024

В свою очередь лидер полузащиты сборной Реброва Георгий Судаков отметил, что игрокам надо изменить психологию. "В первую очередь это был разговор о том, чтобы каждый начал с себя, проанализировал свою игру и отношение. Это самое главное. Мы должны подойти к следующей игре с другим отношением", – сказал Судаков.

Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024
Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024

Ранее стало известно, что игроки "сине-желтых" попросили тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку после матча с Румынией. Напомним, что следующий матч на Евро-2024 сборная Украины проведет в пятницу, 21 июня. Соперниками наших футболистов станут словаки, которые преподнесли пока что главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко разнес футболистов сборной Украины за поражение от Румынии на Евро-2024.

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