Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после разгрома от Румынии на Евро-2024

Футболисты сборной Украины провели серьезный разговор в раздевалке после разгромного поражения от Румынии в стартовом матче чемпионата Европы 2024 года в Германии. Игроки "сине-желтых" призвали друг друга проанализировать свои ошибки, а также пересмотреть отношение к игре.

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Об этом сами спортсмены рассказали в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ) "Взбірна". По словам основного правого защитника "сине-желтых" Ефима Конопли, капитан команды Тарас Степаненко произнес мотивирующую речь партнерам.

"Говорил капитан. Мы договорились, что независимо от результата и качества игры в следующих играх, все должны стараться биться друг за друга. И самое главное – чтобы не повторилось то, что было с Румынией", – сказал Конопля.

В свою очередь лидер полузащиты сборной Реброва Георгий Судаков отметил, что игрокам надо изменить психологию. "В первую очередь это был разговор о том, чтобы каждый начал с себя, проанализировал свою игру и отношение. Это самое главное. Мы должны подойти к следующей игре с другим отношением", – сказал Судаков.

Ранее стало известно, что игроки "сине-желтых" попросили тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку после матча с Румынией. Напомним, что следующий матч на Евро-2024 сборная Украины проведет в пятницу, 21 июня. Соперниками наших футболистов станут словаки, которые преподнесли пока что главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко разнес футболистов сборной Украины за поражение от Румынии на Евро-2024.

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