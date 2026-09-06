Руководителя украинского футбольного клуба мобилизовал ТЦК через месяц после назначения

Спортивный директор перволигового клуба ЮКСА Андрей Филь был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Как пишет "Чемпион", со ссылкой на источники в клубе, сотрудники ТЦК и СП задержали 45-летнего функционера неподалеку от клубной базы в селе Тарасовка Киевской области. Однако Inside UPL отмечает, что фактическое задержание произошло в Киеве.

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По информации издания, у Филя не было бронирования. После мобилизации он попал в территориальную оборону.

Андрей Филь занимал должность спортивного директора ЮКСА чуть больше месяца. О его назначении клуб официально объявил 28 июля.

Президент ЮКСА Сергей Лесник, комментируя ситуацию для издания "Украинский футбол", заявил: "Нет что комментировать! Война в стране! И защищать страну крайне необходимо! И хочется, чтобы профессиональный футбол не умер! Спасибо".

До перехода в ЮКСА Филь работал в структуре "Кремня", "Ворсклы" и "Ингульца".

После стартовых туров нынешнего сезона Первой лиги ЮКСА имеет шесть очков и находится во второй половине турнирной таблицы чемпионата. Следующий матч команда из Тарасовки проведет дома против ФК "Чернигов" 11 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября чемпиона мира по боксу и участника Олимпиады-2012 Евгения Хитрова мобилизовали в ВСУ после того, как его остановили сотрудники полиции и доставили в ТЦК.

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