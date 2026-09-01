ТЦК мобилизовал знаменитого украинского чемпиона мира по боксу

Чемпиона мира по боксу и участника Олимпиады-2012 Евгения Хитрова мобилизовали в Вооруженные силы Украины после того, как его остановили сотрудники полиции и доставили в ТЦК. Об этом сообщил Instagram-паблик Boxing Mechanism, а жена спортсмена подтвердила обстоятельства его задержания.

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По информации Boxing Mechanism, Хитрова остановили сотрудники полиции в Кривом Роге, после чего доставили в ТЦК.

"Вот так страну прославляешь, прославляешь всю жизнь, а потом, сука, вот так . И тебя мус*рки в Кривбассе, молодые, подвинтили и привезли в ТЦК", – рассказал Хитров.

Боксер был возмущен, что его, титулованного спортсмена, мобилизовали.

"Ладно там, ну, это война, я все понимаю. Я как бы тоже не х.. с бугра, понимаете? Всю жизнь, с 13 лет флаг Украины поднимаю, выше некуда. Олимпиада, чемпионат мира и все остальное. Ну всем пофиг вообще. Так что, вот такая вот жизнь. Поэтому, для кого-то есть привилегии, для кого-то их нет. И приходится вот так, в казарме нюхать потники. Как на сборах в молодые годы. Жизнь", – сказал 39-летний Хитров на видео.

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Жена боксера также рассказала о задержании. По ее словам, полицейские остановили Евгений в день рождения и доставили его в ТЦК после предположения, что спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Его забрали таким каким-то тупым образом, типа: "Ой, у вас день рождения, вы, наверное, пьяный". Он говорит: "Я пьяный? Я спортсмен, я не пьяный". Ну, давайте, давайте, поедем подышим в трубку. Какой-то бред начали рассказывать. Я не хочу углубляться в подробности. Вы все знаете, что у нас происходит в стране. Вы все знаете, что решаемо, что нерешаемо", – заявила Ольга Хитрова.

Она добавила, что ее возмутило отношение правоохранителей к спортсмену, который с юных лет представлял Украину на международных соревнованиях.

"Мне обидно, что наша полиция не знает в лицо своих спортсменов, не знает тех людей, которые что-то делали в этой войне, сколько он потратил сил, времени и денег на волонтерство, на медикаменты. Вы это все видели и знали", – сказала Ольга.

Евгений Хитров является чемпионом мира 2011 года в любительском боксе в весовой категории до 75 кг. На профессиональном ринге украинец провел 22 боя, одержал 20 побед, 17 из которых нокаутом, и потерпел два поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025-го Хитро угодил в криминальный скандал: бывший спортсмен был задержан по подозрению в участии в серии масштабных краж с аграрных предприятий.

По данным полиции, с начала 2025 года в Криворожском районе и соседних областях начали регулярно исчезать посевные материалы, удобрения и гербициды.

Работали воры ночью — ломали замки на складах и вывозили все грузовиками. Правоохранители открыли уголовные дела по статье о крупной краже с проникновением.

26 апреля Хитрова и его подельника задержали с поличным после очередного налета на хозяйство. Во время обысков у них нашли украденные товары и инструменты для взлома.

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