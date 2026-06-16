"Россиянки не должны были выступать, их не допустили с юридической точки зрения": Дерюгина прокомментировала скандал с гимнастками РФ на Евро-2026, обстрел Лавры и аннулирование результатов

Президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина, которая была признана НОК лучшей наставницей мая, рассказала о выступлении своей ученицы Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы-2026, где страна-террористка РФ впервые с начала полномасштабного вторжения была представлена ​​с символом, действующим в гимне. Главная тренер сборной страны по художественной гимнастике объяснила, почему "бронза" Таисии в многоборье на вес "золота", а результаты россиянок на Евро могут аннулировать.

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На первенстве в Варне призерка ЧМ-2025 Онофрийчук представила новую роскошную программу с мячом.

"Еще в январе у нас на каждый предмет было по два-три упражнения. И вопрос заключался в том, что пока она выполняет упражнения с обручем и булавами, оценка значительно выше, поэтому мы подходим к этому чисто арифметически. У неё есть роскошный новый обруч. Просто всё нужно отработать. И я безумно люблю Майкла Джексона. Для меня наличие Джексона в программе Таи было очень важно", — – подчеркнула Ирина Ивановна.

И хотя после прошлогодней победы в абсолютном зачете нынешняя "бронза" Таисии на Евро может показаться кому-то шагом назад, в сложных условиях, когда странам-террористкам вернули флаг и гимн, этот результат многое значит.

"После первых двух дней чемпионата все было ужасно, поэтому для нее эта "бронза" значила очень много. Ведь было тяжело. Россиянки там вообще не должны были выступать, они юридически не допущены. То, что их допустила Европа, — сейчас, 29 июня, состоится генеральная ассамблея, и будет решаться вопрос, могли ли они выступать или нет. Вот и посмотрим", — – рассказала Дерюгина.

"Поскольку запрет на выступления для россиян был введён решением конгресса Европейской федерации гимнастики, поэтому ни один исполком не уполномочен принимать решение о допуске. Мы пока не знаем, как это будет происходить, сколько нужно голосов, но мы будем бороться", — – объяснила Ирина Ивановна.

На вопрос, может ли случиться так, что результаты российских гимнасток на чемпионате Европы будут аннулированы, президент федерации ответила: "Может быть что угодно". Но искать союзников среди представителей других стран пока непросто, ведь спорт очень политизирован, хотя за рубежом любят заявлять об обратном: "Над каждой спортивной федерацией стоит руководство их страны, и они поступают так, как им велит правительство".

Также в комментариях СМИ Дерюгина призналась, что обстрел РФ Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня и пожар в Свято-Успенском соборе стали для неё огромным ударом: "Я до сих пор не могу оправиться от атаки на Лавру. Это было страшно. Я считаю, что после того, как Россия сорвала этот крест, она должна сама лечь туда, где он лежал".

В беседе с Ириной Ивановной мы затронули и вопрос о награждении на Евро-2026 наших юниорок Софии Краинской и Варвары Чубаровой, которые во время исполнения российского и, соответственно, белорусского гимнов надели наушники и закрыли лица руками, на что было просто больно смотреть.

"Они всё очень красиво сделали. Девушки – — молодцы. И я считаю, что это должны поддержать все спортсмены Украины, которым приходится сталкиваться с подобным", — – отметила Дерюгина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что олимпийская чемпионка из РФ обвинила украинских гимнасток в том, что они устроили "поле битвы" на чемпионате Европы.

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