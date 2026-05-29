Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила невероятно циничное сожаление о том, что украинские гимнастки, устроившие протест на юниорском чемпионате Европы против РФ, не будут наказаны. Депутатка Государственной думы также обвинила наших соотечественниц в агрессии после того, как они надели наушники и закрыли лица руками во время исполнения гимна РФ и ВБ.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также пожаловалась на то, что украинские спортсмены негативно относятся к россиянам и потребовала проявлений дружбы и мира.

"К сожалению, мы должны осознавать, что в Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала. Либо европейская федерация может что-то ввести в ответ, но вряд ли захочет это делать. Но сама по себе ситуация не очень хорошая в том числе и для самих спортсменов. Понимаю, что сами украинские девочки достаточно молодые, и соревнования созданы, чтобы молодежь дружила, мирилась. А тут какое-то поле битвы", – сказала Журова.

Напомним, по решениям Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), россиян вернули с национальной символикой во все турниры.

Украинская федерация гимнастики выступила с официальным протестом. В УФГ заявили, что считают решение исполкома нарушением этических норм и положений Олимпийской хартии, а также потребовали созыва внеочередного конгресса World Gymnastics для обжалования вердикта.

