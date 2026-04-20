Россиянка, которая проявляла неуважение к Украине, отметилась новым хамством на Кубке мира, стоя с Онофрийчук. Видео

Российская гимнастка Софья Ильтерякова, которая ранее отметилась неуважением к флагу Украины, отметилась новым гнусным поступком. 15-летняя спортсменка на этапе Кубка мира в Баку, где она выступала в так называемом нейтральном статусе, отказалась жать руку президенту Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) Фариду Гарибову.

Видео дня

Демарш россиянки попал на видео церемонии награждения финала упражнений с обручем, где Ильтерякова заняла третье место, "золото" завоевала украинка Таисия Онофрийчук, а "серебро" взяла представительница Болгарии Стилиана Николова. В ролике видно, как Гаибов протягивает руку Ильтеряковой, однако та демонстративно отказывается приветствовать функционера.

Причины такого демарша со стороны россиянки неизвестно. Гаибов, который также занимает пост министра молодежи и спорта Азербайджана, известен своим лояльным отношением к РФ. Он учился в Санкт-Петербурге и имеет тесные связи со страной-агрессоркой.

Напомним, в конце марта Ильтерякова отказалась поворачиваться в сторону флага Украины во время этапа Кубка мира в Софии. За это международная федерация вынесла ей предупреждение, отказавшись применять санкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!